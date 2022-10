Kylian Mbappé recebe mais que Neymar e Messi no PSG - AFP

Publicado 24/10/2022 12:09

O novo contrato de Kylian Mbappé com o PSG segue repercutindo na imprensa francesa. De acordo com o jornal "Le Parisien", os valores do novo vínculo preveem um lucro de cerca de 630 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) por parte do francês. Os valores seriam superiores ao vencimentos de Neymar e Messi.

Após a renovação, Mbappé teria garantido um salário de de 6 milhões de euros (R$ 30,6 milhões), o que totaliza 72 milhões de euros (R$ 371 milhões) anuais. Ainda segundo o jornal, existe um bônus de 180 milhões de euros (R$ 920,8 milhões) pela extensão do contrato. E, caso o vínculo seja renovado por mais um ano, o francês ganhará mais R$ 90 milhões de euros (R$ 470 milhões) por 'fidelidade'.

Em comparação ao contrato de outras estrelas, Messi recebe 41 milhões de euros (R$ 211 milhões) por ano no PSG. E, de acordo com o contrato antigo de Neymar, de 2017, o brasileiro recebia 36 milhões de euros (185 milhões) anualmente. Os valores do vínculo renovado em 2021 não foram especificados.

A renovação de Mbappé com o Paris Saint-Germain saiu após semanas de negociações. O atacante, de 23 anos, assinou até o meio de 2025. Na atual temporada, o jovem entrou em campo em 15 jogos, fez 14 gols e deu duas assistências.