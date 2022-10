Vinicius Junior - AFP

Publicado 24/10/2022 10:30 | Atualizado 24/10/2022 10:31

Rio - Vítima de racismo de torcedores do Atlético de Madrid em partida no mês passado pelo Campeonato Espanhol, o atacante Vinicius Junior pediu para que pessoas que sejam flagradas em atos discriminatórios sejam impedidas de comparecer aos estádios.

"É difícil você falar que vai acabar com tantas pessoas, mas eu acredito que tem mais gente do bem do que do mal, e acredito que todas essas pessoas que são racistas têm que pagar de alguma forma. Se ele gosta de assistir o futebol, que nunca mais todos os torcedores do Atlético, que fizeram no último jogo, não possam mais entrar em nenhum estádio e isso as pessoas vão começar a sofrer bastante e vão pensar muito mais no que eles podem fazer que... se você machuca outra pessoa você tem que pagar", afirmou em entrevista ao "Fantástico".

Vinicius Junior, de 22 anos, também sofreu com racismo na mídia espanhol. Durante o programa "Chiringuito Show", o jornalista Pedro Bravo falou contra as danças do brasileiros nos gols e falou que o atacante faz "macaquice".