Pia Sundhage é a técnica da seleção brasileira feminina Foto: Thaís Magalhães/CBF

Publicado 24/10/2022 13:53

A Fifa divulgou os horários dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo Feminina de 2023, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção brasileira estreia no dia 24 de julho, às 08h (de Brasília), mas ainda não sabe seu adversário.

O sorteio da fase de grupos foi realizado e o Brasil caiu no Grupo F. A estreia da Seleção vai acontecer contra uma equipe que virá da repescagem (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá). O segundo compromisso será contra a França, dia 29 de julho, também às 08h. O último duelo da fase será contra a Jamaica, dia 02 de agosto, às 06h.



A delegação do Brasil aproveitou que esteve na Austrália para o sorteio e visitou os estádios da fase de grupos. A treinadora sueca Pia Sundhage analisou possíveis locais que poderão ser a sede do Brasil durante a fase de grupos da competição.



A partida de abertura do Mundial acontece no dia 20 de julho, com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega. Já a grande final está agendada para o dia 20 de agosto.

Esta será a primeira vez que Copa do Mundo Feminina contará com 32 seleções, mesmo números de participantes da competição masculina.