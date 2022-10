Walter - Divulgação SA Betesporte/V2mm

Publicado 24/10/2022 14:50

Rio - Após acertar com o Goiânia em agosto e disputar seis partidas na Segunda Divisão do Campeonato Goiano, Walter foi anunciado nesta segunda-feira (24) pelo SA Betesporte. O atacante ex-Fluminense e Porto assinou contrato até o final da temporada com a equipe pernambucana de Futebol 7.

Pelo novo clube, Walter terá três competições no calendário: fase final do Campeonato Pernambucano, que inicia nesta quarta-feira (26), Liga das Américas, que será disputada no Chile do dia 04 ao dia 06 de novembro, e fase final da Liga Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), entre 12 e 15 de novembro.



"Estou muito feliz em aceitar este desafio em minha carreira. O SA Betesporte é um clube com pouco mais de um ano de fundação, mas mesmo assim, com uma das melhores estruturas do Futebol 7 brasileiro e essa estrutura que me ‘encheu os olhos’ para acertar com a equipe. O time já teve no elenco o Marcelinho Paraíba e hoje conta com o Kelvin, melhor do mundo em 2021. Darei o meu melhor para me destacar e ajudar nesse projeto tão ambicioso", disse o atleta.



Fundado em agosto de 2021, o SA Betesporte já acumula títulos de expressão no cenário da modalidade. Em seu ano de fundação, foi campeão pernambucano. Em 2022, conquistou a Copa Pacífico, disputada no Equador, Nordeste Cup e Super Pernambucano.



Natural de Recife (PE), Walter se profissionalizou no Internacional, em 2008. No ano seguinte, foi campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. O atacante, inclusive, foi um dos artilheiros da competição com cinco gols marcados.



No Internacional despontou e, em 2010, foi negociado com o Porto, de Portugal. Na equipe, foram 33 jogos e 16 gols. Após a passagem pela Europa, retornou ao Brasil e firmou vínculos de empréstimos com Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico (PR), Atlético (GO), Paysandu e CSA. Em 2020, foi contratado em definitivo pelo Athletico (PR). No período até chegar ao Goiânia, defendeu também Vitória, São Caetano, Botafogo (SP), Santa Cruz e Amazonas.