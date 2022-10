A artista Lalalli Senna trabalha no busto de Ayrton Senna para o autódromo de Interlagos - Divulgação / Fabrício Bolfarini /RF1

A artista Lalalli Senna trabalha no busto de Ayrton Senna para o autódromo de InterlagosDivulgação / Fabrício Bolfarini /RF1

Publicado 24/10/2022 15:00

Em comemoração aos 50 anos do GP Brasil de Fórmula 1, uma grande escultura com o busto de Ayrton Senna será inaugurada na arquibancada principal do autódromo de Interlagos, em são Paulo. A obra foi produzida pela artista Lalalli Senna, sobrinha do tricampeão mundial.

A inauguração do busto, batizado de "Nosso Senna" será em 9 de novembro, durante a semana do GP São Paulo. Idealizada pela família Senna como forma de agradecimento pelo carinho dos fãs, a obra tem 3,5 metros de altura, pesa 550 quilos e é feita de alumínio polido e facetado.



“Essa é uma homenagem especial para o legado eterno do Ayrton e teve o acompanhamento de perto de minha mãe, Viviane Senna, e minha avó, Dona Neyde, para que a gente pudesse ter o retrato mais fiel possível do meu tio”, diz Lalalli Senna.

A primeira peça produzida com o busto de Ayrton Senna, uma escultura em bronze, foi entregue de presente ao Papa Francisco, em 2019. Já o busto em Interlagos poderá ser visitado livremente nos dias em que o autódromo for aberto ao público.