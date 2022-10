Richarlison sentiu lesão na panturrilha esquerda em jogo do Tottenham contra o Everton - AFP

Richarlison sentiu lesão na panturrilha esquerda em jogo do Tottenham contra o EvertonAFP

Publicado 24/10/2022 18:12

Boa notícia para a seleção brasileira. O atacante Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, avançou no tratamento da lesão na panturrilha esquerda e deve retornar aos gramados antes do prazo previsto inicialmente. O jogador se lesionou na partida contra o Everton, no último dia 15, pelo Campeonato Inglês.

Richarlison tem realizado três sessões de tratamento por dia. O jogador estava com dificuldades de colocar os pés nos chão, mas avançou na recuperação e já consegue caminhar na esteira com poucas dores. O atacante tem feito a recuperação com os médicos do Tottenham e um fisioterapeuta particular.

Ainda não há prazo para Richarlison voltar a jogar. É possível que ele não entre em campo até o dia da convocação de Tite, no dia 7 de novembro. Porém, o Tottenham fará duas partidas depois disso: no dia 9, contra o Nottingham Forest, pela Copa da Liga, e no dia 12, contra o Leeds, pelo Campeonato Inglês.

A expectativa é que Richarlison inicie a transição física no campo já na próxima semana, quando também receberá a visita do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e do auxiliar César Sampaio. Ambos também acompanharão a situação de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na clavícula.

Richarlison corre contra o tempo. Caso tenha condições de jogar durante a Copa do Mundo, será convocado pelo técnico Tite. O atacante é o segundo maior artilheiro do Brasil no ciclo para o Catar, com 17 gols. Ele marcou menos somente que Neymar.