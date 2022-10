Felipe será o técnico do Bangu em 2023 - Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:04 | Atualizado 24/10/2022 18:49





A diretoria do Clube, através do presidente do conselho diretor Jorge Varela, continua apostando no modelo de jogo e na utilização de jovens atletas, característica marcante no primeiro trabalho do Maestro no Clube, porém com os acordos de patrocínio e a verba da TV o investimento para 2023 na contratação de atletas experientes será maior que na temporada passada, o que facilitará bastante a adaptação dos crias dos proletários promovidos das categorias de base. fotogaleria



Hoje, além do Maestro Felipe, o clube conta com o eterno ídolo Ado na transição e acompanhamento dos atletas da base, o auxiliar permanente do clube Douglas Silva (cria do Bangu, ex-Flamengo e Atlhético Paranaense), Reinaldo (ex-atacante do Flamengo, São Paulo e PSG) como treinador do Sub 20, Welington Monteiro (Campeão Mundial no Internacional) na função de auxiliar técnico do Sub 17 e o ex-Atacante Júlio César (Fluminense) no comando do Sub 14.

"A meta do Clube para 2023 é buscar um calendário completo em 2024, com a classificação para Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Para isso, após a sua passagem pelo Confiança-SE, o Maestro já iniciou o processo de montagem do elenco, além de acompanhar de perto o trabalho da base do clube, assistindo alguns jogos e principalmente trocando informações com os profissionais do clube. Estamos dando um enfoque maior nas categorias de base, para que possamos o mais breve possível termos um retorno técnico e financeiro com esses atletas", disse Jorge Varela.



"Primeiro, eu gostaria de agradecer ao presidente pela nova oportunidade de comandar o Bangu no estadual do ano que vem. Eu e minha comissão técnica estamos cientes das metas que o clube projetou e por isso já estamos trabalhando no planejamento e contactando alguns atletas que mapeamos durante o ano, e estaremos atentos a algumas boas oportunidades que possam surgir no mercado. Quanto ao trabalho integrado com a Base, não é nenhuma novidade, vamos continuar trabalhando juntos. Tenho acompanhado alguns jogos e atletas e já tenho opinado quanto ao modelo de jogo que acredito ser o ideal para desenvolvermos os atletas de forma integral ou próximo ao que consideramos ideal. Ganhar na base é importante, mas precisamos formar atletas que possam dar retorno financeiro e técnico para o Bangu”, disse Felipe.

"Quanto aos meninos, precisamos ter cuidado com essa transição entre as categorias e principalmente para o time de cima. Já demonstrei para eles que comigo não tem idade para jogar no profissional, vão jogar aqueles que estiverem rendendo melhor nos treinamentos, como já aconteceu com os jovens Renatinho, João Victor e o goleiro Gabriel esse ano, também pode acontecer com o Pastor, Ângelo e com Lucas o ano que vem, vai depender muito da dedicação e do desenvolvimento deles dentro do trabalho.", completou.