Daiana Garbin fala sobre tratamento de Lua, sua filha com Tiago LeifertReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2022 12:58 | Atualizado 27/12/2022 12:59

Rio - Daiana Garbin, esposa do apresentador Tiago Leifert, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para falar sobre a saúde da filha, Lua, que enfrenta um retinoblastoma, tipo raro de câncer ocular. No Instagram, a jornalista fez um texto emocionante a respeito do tratamento da menina e conquistou elogios dos seguidores.

"É com esse sorriso que me despeço de 2022, um ano muito difícil, mas que teve também muitos momentos mágicos com minha Lua", iniciou Daiana na legenda da fotografia em que aparece sorrindo ao lado da menina. "Seguimos no tratamento e a cada sessão de quimioterapia, cada exame, ela me ensina sobre ser forte, corajosa, alegre e resiliente. Curioso como uma criança tão pequena, que ainda nem sabe o significado dessas palavras, pode ensinar tanto!", ponderou.



"Quero agradecer a vocês pelo carinho, mensagens e orações. Desejo um ano novo abençoado, com muita saúde, amor, felicidade e sabedoria para lidar com os momentos difíceis. A partir de hoje vou tirar férias. Desligar, respirar. Nos próximos meses eu volto com novidades. Seguimos com fé, com a certeza e a serenidade de que Deus está conosco em cada passo dessa jornada", finalizou a jornalista.

Nos comentários do post, inúmeros seguidores aproveitaram para enviar suas mensagens de carinho. "Um feliz Ano à vocês. Que a força de Deus os ilumine sempre. Deus os abençoe", escreveu uma internauta. "Saúde, família!", desejou outra. "Que 2023 seja um ano repleto de Vitória e bênção de Deus. Que ele estenda sua mão e cure sua pequena Lua", comentou uma usuária. "Vocês são seres iluminados, que mesmo num momento de dor, nos ensinam tanto", refletiu uma fã.