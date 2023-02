Claudia Rodrigues e Adriane Bonato namoram em praia do Rio

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 52 anos, aproveitou a manhã deste Sábado de Carnaval para curtir uma praia. Ela e sua namorada, Adriane Bonato, se divertiram e trocaram muitos carinhos nas areias da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio.

Claudia Rodrigues foi diagnosticada com esclerose múltipla nos anos 2000. Ela luta contra a doença há 23 anos e esteve internada recentemente no Hospital Albert Einstein , em São Paulo. Em breve, atriz começará um tratamento alternativo para combater as dores de cabeça causadas pela doença.