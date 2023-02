Bruna Marquezine curte bloco de Anitta em Salvador - Reprodução/Twitter

Publicado 18/02/2023 11:00

Rio - Bruna Marquezine está aproveitando cada segundo do Carnaval e se jogou na folia em Salvador, na Bahia. Na noite desta sexta-feira, a atriz de 27 anos participou do bloco de Anitta e chegou a subir no trio elétrico da cantora. Ao longo da noite, a artista foi flagrada enquanto rebolava no meio da multidão ao som de hits como "Favela Chegou" e "Avisa Lá".

"Eu amo a Bahia, p*rra!", disparou a artista, ao ser abordada pelo influenciador Cristian Bell durante a farra. "Fico contando as horas pra esse Carnaval", afirmou ela, em vídeo publicado nos Stories do Instagram. Para o segundo dia da festa baiana, Bruno elegeu um vestido curtinho na roxo, estampado com o personagem Bob Esponja.

Confira:

