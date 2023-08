Aracy Balabanian e Miguel Falabella - Reprodução / Facebook

Publicado 07/08/2023 12:01

Rio - Miguel Falabella, de 66 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para prestar uma última homenagem à Aracy Balabanian, que morreu aos 83 anos. No Instagram, o ator compartilhou um registro em que aparece gargalhando ao lado da amiga e aproveitou para escrever um texto emocionante sobre sua relação com a atriz, que estava internada desde outubro de 2022 para tratar um câncer de pulmão.