Aracy BalabanianReprodução / Twitter

Publicado 07/08/2023 12:23

Rio - A atriz Aracy Balabanian, que morreu nessa segunda-feira (7) , aos 83 anos, fez sua última aparição na televisão em agosto de 2022, quando foi a convidada do programa "Conversa com Bial", da TV Globo.

Na ocasião, Aracy relembrou alguns momentos de sua extensa trajetória de atriz. A veterana, que fez participações em obras como "Toma Lá, Dá Cá", "Rainha da Sucata", "Saramandaia" e "Elas por Elas", entre outras, revelou porque decidiu sair do sucesso "Sai de Baixo".

"Eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Meu pai falava: ‘Espera! Conta e depois você sente’. Aí fui pedir para o Daniel [Filho, diretor] para sair. Eu disse: ‘Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo’. Ele: ‘Por quê?’. ‘Porque o outro começa a falar’ – principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda", contou ela a Pedro Bial.

Ainda na participação no programa, Aracy, que estava internada após ter sido diagnosticada com câncer no pulmão, confessou que a inspiração para ser atriz surgiu no circo.

"Tinha um drama no final, com títulos maravilhosos, como 'O orgulho que mata'. Eu ficava vendo os atores, as atrizes. Eles ficavam hospedados em um hotel. Para mim era grandioso morar em hotel. Eles passavam na frente da loja do meu pai, ele era comerciante e vendia calçados, malas e pastas", afirmou.



A atriz também contou que anos depois, ao assistir a uma apresentação de uma peça de Augusto Boal, foi quando surgiu o interesse em se aprofundar no tema. O diretor de teatro convidou Aracy para testes no Teatro Arena, e assim ela entrou no mundo da atuação. A veterana ainda revelou que nesse mesmo momento encontrou outra artista, que seria sua companheira de dramaturgia anos depois, Beatriz Segall.

"Foi a partir desse momento, nada parou. Quem estava fazendo os testes? Aqueles olhos maravilhosos... Beatriz Segall. E me foi explicado o grupo do teatro dos estudantes. Fizemos os testes, eu passei e para mim foi uma entrada triunfal", finalizou a artista.