Aracy Balabanian em A Próxima Vítima - TV Globo/CEDOC

Aracy Balabanian em A Próxima VítimaTV Globo/CEDOC

Publicado 07/08/2023 13:02

Rio - Com 83 anos e uma trajetória de sucesso, Aracy Balabanian também enfrentou dificuldades em sua caminhada, como um incêndio em 1994, que destruiu completamente seu apartamento no Rio de Janeiro. A causa das chamas é desconhecida até os dias de hoje. A atriz que morreu nesta segunda-feira (07) enfrentava um câncer de pulmão, diagnosticado no fim do ano passado.

fotogaleria

Do incidente não restou nada! Roupas, fotos, móveis e documentos foram completamente destruídos, mobilizando amigos para ajudar a arista. "Parece que a vida deu uma purificada... Fiquei só com a roupa do corpo. Depois, por incrível que pareça, minha vida melhorou", revelou Aracy a Revista Quem, em 2013.



"Foi uma loucura! Perdi todos os retratos da minha família. O Brasil todo me ajudou. Hebe fez uma campanha pedindo para me mandarem coisas. Fiquei hospedada na casa da Denise Saraceni. Refiz minha vida, e ela ficou muito mais rica. Ia semanalmente ao Aeroporto Santos Dumont pegar a Nair Belo, que vinha de São Paulo com malas de coisas para me doar", completou Balabanian.

Depois de ser abrigada por conhecidos e se mudar para um flat, pago pela TV Globo, a artista afirmou que sua vida melhorou. Foi justamente após esse momento, que a veterana da dramaturgia deu vida a Filomena Ferreto de "A Próxima Vida", em 1995 e no ano seguinte foi escalada para o elenco de "Sai de Baixo", até 2002, quando o programa saiu do ar.