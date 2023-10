Eliezer se revolta com boatos de novo procedimento estético no rosto - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2023 12:12

Rio - Eliezer, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para dividir um desabafo com os seguidores. Nos Stories do Instagram, o ex-participante do "BBB 22" negou ter passado por um novo procedimento estético, após notar comentários sobre seu rosto nas fotos do Prêmio Geração Glamour, que aconteceu na última segunda-feira, em São Paulo.

Em vídeo, o influenciador digital apareceu se barbeando e aproveitou para explicar que decidiu tirar a barba pois os pelos incomodavam a filha, Lua, de seis meses, fruto do casamento com Viih Tube . "Inclusive, minha cara é essa! Vocês parem de acreditar nas coisas que vocês veem por aí", alertou ele. "A galera gosta de ganhar um like, engajamento com a minha cara", criticou Eliezer, que ainda disparou: "Deixem a minha cara em paz!"

O ex-BBB confessou não ter gostado das fotos tiradas no evento, mas reclamou das imagens utilizadas para comparar seu rosto e citando um suposto procedimento estético realizado recentemente. "A única diferença entre essas fotos -- que eu nem sei se é real, mas pode ser, essa foto horrível -- é que eu estou sem barba", garantiu.

"Eu não fiz nenhum procedimento a mais, eu só tirei a barba", completou Eliezer, que ainda comentou a decisão de mudar o visual. "Eu tirei a barba, porque toda vez que eu vou ter um momento de afeto com minha filha com barba, ela chora. Eu preferi tirar a barba, fazer todo dia, para quando eu for beijar ela, não irritar", explicou ele, que chegou a passar por um transplante de barba em agosto do ano passado.