Publicado 11/10/2023 13:08

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, perdeu a paciência após ser criticada por usar as redes sociais, nesta terça-feira, com o objetivo de pedir doações para o Teleton. A influenciadora, casada com o cantor Zé Felipe, é uma das embaixadoras do programa e solicitou que seus seguidores enviassem a partir de R$ 1 ao projeto, que presta suporte a diversas causas sociais.

Através dos stories, a loira mostrou um comentário de um seguidor que ironizou seu pedido. "A mulher milionária, no lugar de ajudar, pede dinheiro para quem não tem", escreveu o internauta.

Ofendida, Virginia explicou que é embaixadora do Teleton e justificou o motivo de falar sobre o programa na web. "Fico chocada com comentários assim... De coração, mesmo! Eu ajudo diariamente muitas pessoas, sempre faço doações e topei a missão de ser Embaixadora AACD/Teleton pela minha visibilidade aqui no Instagram! Eu ajudo e quero pedir para vocês ajudarem também", iniciou ela.

"Pense comigo, aqui somos uma família! Com R$ 1, e com cada pessoa dessa família dando R$ 1, conseguiremos ajudar muito mais do que se só algumas pessoas doarem valores mais altos! Se você tem condições de doar mais, ótimo, mas saiba que confio na nossa família e sei que com R$ 1 de cada um, vamos fazer história", afirmou.

Por fim, a influencer aproveitou para rebater a ironia do seguidor: "O que eu quero pedir é R$ 1 seu! Deixa que a minha parte eu faço, e só quem precisa saber disso sou eu e Deus".