Assistente de palco de Silvio Santos, Roque posta vídeo andando em quarto de hospitalReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2023 13:11 | Atualizado 11/10/2023 13:19

Rio - Assistente de palco de Silvio Santos, Roque, de 86 anos, surgiu andando em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira, após fazer um cateterismo durante a madrugada. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, o diretor de auditório aguarda o resultado de novos exames.

"Fazendo minha caminhada matinal, pra esticar as pernas. Aguardando os médicos trazerem minha alta. Continuem em oração e qualquer novidade atualizo vocês. Obrigada por tudo amor e carinho", escreveu o diretor em sua rede social. Ele ainda usou a música "Andar com Fé", de Gilberto Gil, como trilha sonora da postagem.

Mulher de Roque, Janilda Nogueira, informou ao DIA, nesta quarta-feira (11), que ele não vai precisar realizar a angioplastia. "Ele fez cateterismo, na madrugada de terça-feira, mas não vai precisar realizar a angioplastia. Os exames dele vão sair hoje, mais a tarde, e, se tudo estiver bem, o Roque vai pro quarto", afirma Janilda, que comenta a recuperação do marido. "Está bem, já fica de pé e faz exercícios com a fisioterapeuta".

Roque deu entrada na unidade de saúde no início deste mês após desmaiar em casa. No último dia 05, Janilda disse que ele testou positivo para Covid-19, mas está assintomático. O assistente de palco, que trabalhou há mais de 50 anos com Silvio Santos, tem uma válvula na cabeça por conta de uma hidrocefalia. Os médicos realizaram exames para avaliar se alguma alteração na válvula pode ter provocado o desmaio.