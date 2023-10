Justin Bieber lamenta pelas famílias vítimas do conflito entre Israel e Hamas - Reprodução / YouTube

Justin Bieber lamenta pelas famílias vítimas do conflito entre Israel e HamasReprodução / YouTube

Publicado 11/10/2023 13:56 | Atualizado 11/10/2023 14:39

Rio - Justin Bieber, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para lamentar o sofrimento enfrentado pela população durante o conflito entre Israel e Hamas, que começou no último sábado. O cantor canadense ainda aproveitou para destacar, através do Instagram, que não pretende "escolher lados" e que considera equivocado tratar palestinos e isralenses como vilões.

fotogaleria

"Verdadeiramente doloroso para ambos meus amigos israelenses e palestinos. Estou convencido que todos nós instintivamente reconhecemos o mal quando o vemos", iniciou o artista através do Instagram.

"Colocar Israel ou a Palestina como vilões me parece errado. Não estou interessado em escolher lados, mas sim em me solidarizar com as famílias que foram brutalmente mortas", concluiu ele sobre o conflito, que já deixou mais de dois mil mortos.