Giovanna Antonelli e Camila Pitanga caminham de mãos dadas em filmagem no Leblon

Rio - Giovanna Antonelli, de 47 anos, e Camila Pitanga, de 46, foram vistas juntas, nesta quarta-feira (11), na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio. As atrizes caminharam de mãos dadas nos bastidores das filmagens de "Beleza Fatal", novela produzida pela plataforma de streaming HBO Max. Camila usava a parte de cima de um biquíni laranja e shorts jeans, enquanto Giovanna vestia uma camisa verde que mostrava parte de seu sutiã vermelho e uma saia florida.

Em determinado momento, a dupla parou para tirar fotos e Pitanga ainda posou ao lado de Raphael Montes, autor e criador do folhetim. Com direção geral de Maria de Médicis, a trama está em fase de gravação e ainda não tem data de lançamento anunciada.

Camila Pitanga será a vilã Lola , uma mulher de classe média, de 32 anos, ambiciosa e cheia de planos. Lola trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), um médico esteticista, que tem métodos escusos e é amigo de Benjamin (Caio Blat), um cirurgião plástico. Lola se casa com Benjamin de olho no seu dinheiro e poder. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland.

Produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, a novela aborda no enredo uma história de busca por justiça, que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. "Beleza Fatal" traz ainda outros nomes conhecidos do grande público, como Camila Queiroz , Augusto Madeira, Vanessa Giácomo, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Marcelo Serrado e Julia Stockler.

