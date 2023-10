Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2023 14:26

Rio - Karoline Lima, de 27 anos, tirou a noite desta quinta-feira (26) para responder perguntas dos fãs sobre sua vida pessoal. Em interação com os seguidores nos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada sobre o desejo de ter mais filhos e confirmou que pretende aumentar a família. A famosa é mãe de Cecília, de um ano, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.

"Quero ter, mas não agora. Só depois de casar. Só Deus sabe quando eu vou casar, mas quando eu casar eu quero ter mais filhos", declarou a modelo cearense.

Solteira desde o fim do namoro com Gui Araújo, Karoline foi sincera ao revelar que sente falta de estar apaixonada. "Eu tava pensando esses dias. Eu tô com uma saudade gigante de me apaixonar por alguém. Tô doida para prestar, doida pra amar. Sabe aquele frio na barriga de ver a pessoa? Que você passa o dia pensando na pessoa até o momento que você vai encontrar. Aquele nervosismo. Tem muito tempo que eu não sinto isso e queria sentir. Eu sou uma apaixonada", confessou.

Em outro momento, a influencer também explicou aos seguidores que está em processo para tirar a nacionalidade espanhola, com viagens frequentes a Madrid, cidade onde a herdeira nasceu. Karoline disse que precisará estar na cidade uma vez a cada três meses durante dois anos para ter direito à cidadania, tendo como objetivo ter direito aos mesmos benefícios que a filha, além das vantagens do passaporte europeu.

"Se por um acaso eu tô em Madri com a Cecília e acontece alguma coisa com ela, eu ainda não tenho muito direito de fazer nada, porque eu sou estrangeira", contou a famosa.