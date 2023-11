Elisa Lucinda faz topless e conquista elogios - Reprodução / Instagram

Elisa Lucinda faz topless e conquista elogios

Publicado 07/11/2023 08:57 | Atualizado 07/11/2023 09:10

Rio - Elisa Lucinda, de 65 anos, usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para compartilhar um novo registro feito por seu marido, Jonathan Estrella, de 33, e garantiu os elogios dos fãs. Na foto, a atriz que interpretou a personagem Marlene, na novela "Vai na Fé", da TV Globo, aparece de cabelos soltos, fazendo topless e aproveitando o dia ensolarado.

"Bom dia com alegria. Saudade do sol de Itaúnas", escreveu a artista na legenda ao explicar que a imagem foi feita há algum tempo, no Espírito Santo.

Nos comentários, seguidores não pouparam palavras para enaltecer Elisa. "Uma deusa", comentou uma internauta. "Mulher bonita, sensual e atraente", opinou outra. "Poesia que anda e fala", se encantou um admirador. "Não há mulher mais charmosa no universo", determinou ainda um fã.