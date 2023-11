Bruna Biancardi mostra a ’festa surpresa’ que sua filha, Mavie, ganhou da madrinha - Reprodução Internet

Publicado 07/11/2023 08:50

Rio - Mavie, filha do jogador de futebol Neymar e da influenciadora digital Bruna Biancardi, completou um mês de vida nesta segunda-feira . A bebê ganhou uma festa surpresa de "mesversário", organizada pela madrinha, Hanna Carvalho.

"A dinda @han.carvalho e o pessoal que trabalha aqui prepararam um mesversário surpresa pra Mavie :) Olhem que amor", escreveu Bruna Biancardi ao compartilhar um vídeo com imagens da festinha. A influenciadora também postou nos Stories uma foto do modelito de Mavie para o evento. "O lookinho", disse a mamãe coruja na legenda.

"Um mês do nosso pacotinho de amor. Trinta dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos... Tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa... Madrugadas juntas nos conhecendo, horas e horas te observando no meu colo, banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro... Que seja só o começo da uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida", escreveu Bruna em um post anterior.