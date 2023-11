Reynaldo Gianecchini - Reprodução de vídeo

Publicado 15/11/2023 10:53

Rio - Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, contou que recebe fotos íntimas dos fãs, através de mensagens privadas, em seu perfil aberto no Instagram. O ator disse que não se importa com a atitude mais 'saidinha' de seus admiradores e disse que gosta de se comunicar com eles, sem nenhum tipo de censura.

"Tenho um (perfil) fechado e abertão pra galera. No aberto, eu adoro me comunicar, através dos meus posts, mas também lendo o que a galera fala no direct, recebendo os nudes. Adoro receber nudes, pode mandar, não tenho preconceito nenhum. É aberto a tudo, pode falar qualquer bobagem ali, não vou excluir. Deixo lá para todo mundo ver. É um ambiente aberto para todo mundo falar, não vou censurar. Me assustou ver como as pessoas são radicais com as opiniões políticas e leio", comentou o artista, em entrevista ao podcast "No Camarim, Pod", nesta terça-feira.

Com quase 6 milhões de seguidores, Reynaldo também não liga para as 'ameaças' feita por alguns internautas de deixar de seguí-lo e diz que não ganha dinheiro com o Instagram. "Nenhum post meu é visando ganhar um monte de seguidor porque vai me trazer comercialmente um poder. Eu adoro ter seguidores, porque ali é o meu poder de comunicação, mas também não venha me ameaçar dizendo que vai deixar de me seguir, eu digo: fica à vontade, meu amor, nunca pedi para você me seguir. Falo isso, não com arrogância, mas eu não ganho dinheiro com o Instagram, não é o meu objetivo. Tem que estar lá quem quer", destaca.

Ao falar sobre as mudanças físicas devido a idade, Gianecchini diz que não tem vontade de fazer procedimentos estéticos radicais. "Não tenho essa cara de pau, tá todo mundo pondo boca hoje em dia, né? Eu acho uma cara de pau sensacional, colocar um bocão que você nunca teve (...). Eu não fiz e eu não faria, porque eu tenho muito medo de fazer. Não é nem medo a palavra, eu não curto muito essa 'mexeção', e por química na cara. Eu tento me cuidar, essa coisa de prolongar um pouco o envelhecimento, colocar um negócio para estimular o colágeno. Mas tenho medo dessas mudanças radicais, de cirurgia, não faço nada disso."



"Nunca fiz mesmo, não teria porque mentir. Algumas pessoas falam: 'você fez alguma coisa na cara'. Agora que eu mudei muito, com essa barba e esse cabelo, eu postei uma foto que eu mesmo falei: 'gente, sou eu mesmo?' E a galera diz: 'você fez uma harmonização aí, mexeu na boca e no nariz'. Eu eu não fiz e nem faria. Tenho medo e não curto muito essa mexeção de por química na cara", completou.