Mariano e Jakelyne estão noivos - Reprodução de vídeo / Instagram

Mariano e Jakelyne estão noivosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/11/2023 11:20

Rio - Jakelyne Oliveira e Mariano estão noivos! O cantor, que faz dupla com Munhoz, surpreendeu a modelo e a pediu em casamento durante uma viagem às Ilhas Maldivas. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do casal, nesta quarta-feira.

fotogaleria

"Eu disse sim para o amor da minha vida", escreveu Jakelyne na legenda. Amigos do casal vibraram com a notícia. "Parabéns. Que vocês sejam muito felizes! Que Deus abençoe muito", afirmou Lexa. "Que lindos! Deus abençoe", desejou Gabi Martins. "Ai, chorando aqui. Amo vocês demais! Deus abençoe infinitamente! Amiga noivinha mais linda", comemorou Flávia Viana.

Mariano e Jakelyne iniciaram o romance em "A Fazenda 12", da Record TV, em 2020. No Réveillon de 2021, o casal oficializou o namoro.