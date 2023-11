Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2023 12:23

Rio - A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, comemorou, no último domingo (12), cinco meses de namoro com Renato Santiago. No clima de celebração, a artista decidiu "fugir do calor" do Rio e viajar com o parceiro e amigos para Madrid, na Espanha.

"Dia 12 eu fiz cinco meses de namoro e dez meses de pegação. Fui fazer uma visita. 'Ah, vamos assistir a um filme'... virei a pipoca. Adorei!", brincou.

Ao chegar no destino, na Europa, Jojo revelou outro motivo para a viagem. "Vou ficar sofrendo nesse calor igual a uma safada? Não vou mesmo. Só tenho gravação do dia 21 para frente. Estou fugindo do calor. Arrumei minha mala, arrumei mala de vida, e viemos com tudo", disse.

A artista ainda contou que suas notas na faculdade estão "maravilhosas", o que a permitiu viajar e comemorar.