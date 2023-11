Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Yasmin BrunetReprodução do Instagram

Publicado 16/11/2023 07:34 | Atualizado 16/11/2023 08:51

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, contou aos seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, que está com a nona costela quebrada. Após sentir fortes dores, a modelo esteve em um hospital, realizou uma bateria de exames e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

fotogaleria

"Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há tantos dias. Fiz tomografia, exame de sangue, raio X, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela", declarou a filha de Luiza Brunet .

"Fiquei deixando para lá e estava com uma costela fratura, o que é super perigoso porque podem acontecer outras coisas também por causa da costela fraturada", apontou.

Em seguida, Yasmin aconselhou seus admiradores. "Qualquer coisa que vocês sintam no corpo de vocês de errado, procurem um médico, vão ao hospital, não fiquem em casa que nem eu fiquei achando que não ia dar nada, porque às vezes uma coisa boba pode virar (algo) muito pior", concluiu.

Apontado como affair da modelo, MC Daniel também falou em sua rede social sobre as dores que Yasmin estava sentindo. "Depois do show, teremos que ir ao hospital pois Yasmin está com fortes dores na costela. Portanto, iremos fazer um ultrassom 'costelar', um raio-x, para ver o que está acontecendo com a costela de Yasmin", disse.

"Ela fez uma cirurgia, família, dieta com amêndoas, alecrim dourado, suco detox para poder retirar uma costela na busca pelo padrão de beleza", brincou o cantor, na sequência.