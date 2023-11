Patrícia Ramos exibe novo visual - Reprodução do Instagram

Patrícia Ramos exibe novo visualReprodução do Instagram

Publicado 16/11/2023 07:58 | Atualizado 16/11/2023 08:50

Rio - Patrícia Ramos, de 23 anos, mudou o visual. A apresentadora radicalizou e surgiu com os cabelos ruivos. Em vídeos publicados no Instagram, nesta quarta-feira, a influenciadora digital comentou o resultado da transformação.

fotogaleria

"Não é miragem, não é filtro. Troquei a cor do meu cabelo. Estou ruiva, com esse cabelo vermelho, lindo, maravilhoso", disse ela, que brincou: "Vou te falar uma coisa de coração: continuar sendo humilde com essa cara, corpo e cabelo não é obrigação, não. É um favor", afirmou.

Recentemente, Patrícia participou do "Encontro", da TV Globo, falou sobre a denúncia que fez contra o ex-marido , Diogo Vitório, por estelionato, violência doméstica, furto e perseguição, além de pedir uma medida protetiva. A apresentadora comentou que vivia um relacionamento abusivo desde o início da relação, em 2019, e que o ex chegou a abrir uma conta em seu nome, sem seu conhecimento.

"A minha conta bancária... ele não aceitava que eu tivesse a minha e ele a (conta) dele. Nós tínhamos uma conta conjunta. Só que nessa conta, ele movimentava esse dinheiro, fazia transferências pra conta dele sem eu saber. Ele chegou a cometer o crime de falsidade ideológica. Ele foi a um banco, persuadiu, eu acho, o gerente e abriu uma conta no meu nome sem eu saber. Recebia pagamentos no meu nome através dessa conta, sem eu saber. Ele ficava com meu dinheiro. Quando descobri isso, foi um dos motivos que me deu força para eu me divorciar", relatou.

Entenda





Patrícia Ramos utilizou as redes sociais, no fim do mês passado, para informar que denunciou o ex-marido , por estelionato, violência doméstica, furto e perseguição. A apresentadora compartilhou uma nota oficial de seus advogados em que relatava que foi solicitada uma medida protetiva contra Diogo.

"O escritório Souza e Rangel, representante de Patrícia Ramos neste processo, informa que na data de ontem (30) foi apresentada notícia crime em desfavor de seu ex-cônjuge, pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking)", afirma.



"Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco eminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação", diz a nota.



Em seu Twitter, Patrícia desabafou sobre o assunto. "'Mas vocês viviam sorrindo nas redes, pareciam felizes'. Como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano, ninguém sabe o que a vítima passa dentro de casa. Elza Soares sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado... 'Você vai se arrepender de levantar a mão para mim'", escreveu.



A defesa de Patrícia Ramos apresentou fotos da apresentadora ferida após uma suposta briga com Diogo na queixa registrada. Além das imagens, vídeos e áudios também foram incluídos na denúncia.

Diogo Vitório também se manifestou sobre as denúncias feitas contra ele pela ex-mulher. O empresário publicou um comunicado, assinado por sua assessoria jurídica, no seu perfil do Instagram. "Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos a certeza que a verdade logo aparecerá", diz o texto.