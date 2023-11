Ana Hickmann publica selfie nas redes sociais após denunciar marido por agressão - Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2023 09:02

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para publicar uma nova selfie, feita nos bastidores do programa "Hoje em Dia". Na imagem, a apresentadora, que no último sábado d enunciou o marido por violência doméstica , aparece sendo penteada para mais um dia de trabalho, em frente à uma bancada repleta de itens de maquiagem.