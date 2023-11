Agatha Moreira se refresca no mar da Barra da Tijuca

Rio - Agatha Moreira, de 31 anos, deu um show de beleza e boa forma na praia da Barra da Tijuca, nesta segunda-feira. De biquíni, a atriz, que dá vida à Graça em "Terra e Paixão", da TV Globo, se refrescou no mar e renovou o bronzeado. Antes, a artista se exercitou ao lado no namorado Rodrigo Simas. Os dois jogaram futevôlei e mostraram muita habilidade no esporte.

