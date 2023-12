Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Reprodução do Instagram

Publicado 08/12/2023 11:59

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtiram a noite desta quinta-feira juntinhos. O casal se divertiu na roda de samba de Pretinho da Serrinha, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, os dois trocaram beijos, carinhos e dançaram bastante.

fotogaleria

No local, Diogo ainda deu uma canja e cantou ao lado de Arlindinho no palco. O momento foi registrado pela atriz, que brincou: "Quando o boy não se aguenta e sobe no palco". Paolla também compartilhou, em seu Instagram Stories, um vídeo em que aparece dançando ao lado de Taís Araujo, Paulo Lessa e Mayara Aguiar.