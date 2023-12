Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, se desculpa meses após traição - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 18:57 | Atualizado 12/12/2023 07:38

Rio - Chico Moedas, de 27 anos, ex-namorado de Luísa Sonza, de 25, se pronunciou nesta segunda-feira (11), através do Stories no Instagram, pela primeira vez após dois meses da traição e pediu desculpa a quem se sentiu decepcionado com ele. A cantora descobriu que tinha sido traída pelo youtuber, terminou o romance e expôs a história em em rede nacional, no programa da "Mais Você", da TV Globo.