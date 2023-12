Nicole Bahls alfineta Val Marchiori após ser acusada de utilizar bolsas falsificadas - Reprodução / Instagram

Nicole Bahls alfineta Val Marchiori após ser acusada de utilizar bolsas falsificadas Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 11:50

Rio - Nicole Bahls, de 38 anos, resolveu se pronunciar, nesta quarta-feira, a respeito das acusações feitas por Val Marchiori, de 49, de que ela usaria "bolsas de grife falsificadas". A ex-panicat admitiu ter ficado surpresa com os comentários da socialite e definiu este tipo de discussão como algo "muito vazio".

fotogaleria

"Quando eu vi isso, eu estava lá no meio do sítio com os animaizinhos. Eu falei: 'Eu não acredito que alguém está me chamando para uma discussão dessas?'", iniciou Nicole durante sua participação no podcast "Podcats", comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães.

"Acho que no Brasil, que tem tantas pessoas que precisam de ajuda, lutando, crianças passando fome, velhinhos precisando de ajuda… Tantas ONGs, animais precisando também… Eu não vou entrar numa discussão de ostentação, de valores", ponderou a influenciadora.

Na sequência, Nicole afirmou não se considerar uma referência em conteúdos de moda e criticou a postura de Val ao falar dos itens que adquire. "É o que eu falei, eu sou muito mais que uma bolsa. Tem pessoas que trabalham com moda, são grandes referências. Eu sou apaixonada pela Camila Coelho, Silvia Braz… Acho que são referências, assim, de fineza, porque elas usam aquilo, elas recomendam aquilo, mas é com sutilidade. Elas não se colocam numa posição de que 'eu sou melhor do que você porque tenho uma bolsa'", disse.

Por fim, a ex-panicat ainda alegou que pode comprovar a procedência dos itens que utiliza, mas prefere evitar entrar em polêmicas "vazias". "Naquele momento, eu falei assim, eu poderia ir numa loja e falar com a minha vendedora: 'Olha, estão falando que a minha bolsa não é daqui'. Mas, eu acho muito vazio. Eu acho muito vago. Eu acho que a vida é muito mais do que isso, sabe? Eu falei: 'Ai, vou responder, não'. Tenho que correr um pouco de polêmica, estou em outra fase", concluiu.