Rio - Dona de um corpo escultural, Gracyanne Barbosa, de 40 anos, não foge da alimentação saudável nem mesmo no Natal. A musa fitness revela que gosta de comemorar a data especial em família e diz que a ceia em sua casa tem opções de comida 'fit', preparadas de maneiras diferentes.

"Não me importo em ter uma ceia especial para mim. Se tiver o básico o que eu costumo comer no dia a dia, já está ótimo! Sempre tem uma parte fit: um frango ou carne feito de maneira diferente, uma salada bem caprichada e uma sobremesa. Tudo com ingredientes que façam parte da minha dieta", comenta.

Mas não pense que o cardápio da ceia de Gracy é restrito. A mulher de Belo gosta de agradar o paladar de todos os familiares. "Em todas as comemorações tem de tudo um pouco. A parte fitness que é a minha, para a família, comida comum. Tudo o que eles gostam de comer (risos). Afinal não posso pensar só em mim, né? Tenho que pensar em todos que estão comigo. Graças a Deus, hoje posso oferecer uma mesa farta a eles. Então tem que ter de tudo e mais um pouco", diverte-se.



Gracyanne ainda revela o que o Natal significa para ela e como pretende celebrar o dia especial. "Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É um dia lindo, de reflexão e agradecimento. Gosto de presentear não apenas o Belo, mas todos a minha volta, participar de ações em instituições (mesmo que não possa estar presente no dia). Gosto de passar em casa, com nossa família, ver todo mundo ajudando a arrumar a casa, a preparar a ceia, sempre fazemos uma oração agradecendo por mais um ano, mais um momento juntos, pelo alimento à mesa...É um dia especial e cheio de amor", opina.

"Acho lindo esse momento de todos juntos a mesa, comendo bem, talvez porque durante muitos anos eu não tive isso (por questões financeiras), poder proporcionar esse momento a eles é mágico", completa.