Publicado 24/12/2023 14:14 | Atualizado 24/12/2023 14:18

Rio - Brunna Gonçalves teve o privilégio de conhecer Beyoncé de pertinho, durante a passagem da cantora pelo Brasil, e compartilhou um registro do momento no Instagram. Na imagem, publicada neste domingo, a bailarina aparece ao lado da artista americana e da mulher, Ludmilla. "Ainda sem acreditar que esse encontro aconteceu! We love u @beyonce (Nós te amamos)" , escreveu a ex-BBB na legenda.

No X, antigo Twitter, Brunna ainda brincou que a 'Queen B' abençoou seu futuro bebê com Lud. Pra quem não lembra, o casal visitou uma clínica de fertilidade, em Miami, nos Estados Unidos, em outubro deste ano, e está na fase inicial do processo de fertilização in vitro. "Nossa baby Brumilla foi abençoado pela QUEEN".

Nas redes sociais, Ludmilla também comentou o encontro com Beyoncé, em Salvador, Bahia, na última quinta-feira, e mostrou a foto ao lado da artista. "Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito. Beyoncé, você mudou minha vida, obrigada por existir", escreveu na legenda.

