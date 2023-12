Adélia Soares diz que não vai atuar em caso da Choquei envolvendo fake news - Reprodução do Instagram

Adélia Soares diz que não vai atuar em caso da Choquei envolvendo fake newsReprodução do Instagram

Publicado 24/12/2023 12:33 | Atualizado 24/12/2023 14:55

Rio - Depois de assinar o posicionamento do perfil Choquei em relação à morte de Jessica Vitória Canedo, vítima de fake news ao ser apontada como affair de Whindersson Nunes, a advogada Adélia Soares esclareceu que seu escritório não atuará no caso. Em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado, a profissional, que participou do "Big Brother Brasil 16", afirmou que os administradores da página procuraram seus serviços apenas para uma manifestação pública.

fotogaleria

"Em nome da transparência que sempre tive com vocês, entendi ser necessário vir esclarecer alguns pontos, visto que, observei um efeito manada. Reitero publicamente que não atuaremos no caso da fake news, que vários perfis postaram e tal fato pode ter contribuído para a perda da vida de uma jovem. Lembrem-se que todas as pessoas, ainda que, tenham errado, merecem o suporte técnico de um advogado. Vamos deixar a justiça dos homens e de Deus cumprirem o seu papel. O ato de condenar, não cabe a nós", escreveu ela, na legenda.

No vídeo, Adélia reforça: "Quero deixar bem claro aqui para vocês que nós não iremos atuar nesse caso, nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? E, na verdade, o nosso posicionamento, do escritório, é que esse é um caso extremamente delicado. Esse caso deve ser analisado com muita minúcia", destaca ela, que reflete sobre o 'efeito manada' causado pelas redes sociais.

"E não ocorra com a Choquei exatamente esse efeito manada, que é perigoso e eu sempre falei isso... Todas as vezes que ocorre um efeito manada, muitas pessoas acabam se posicionando, fazendo ataques sem saber exatamente os detalhes da situação, sem ouvir os dois lados, sem analisar e simplesmente fazendo ataques. Falo isso até porque eu observei um efeito em mensagens que chegaram no direct do escritório, comecei a observar que esse efeito manada. Atacam essa página, por exemplo, de ter cometido uma fake news e ter gerado conclusões com todas as consequências horrorosas que aconteceram... O efeito manada dos senhores também pode gerar esse mesmo efeito. Estão precisando realmente de mais consciência. De pessoas que, antes de julgar, analisem, ouça e entendam os dois lados, antes de se posicionar, inclusive", aconselha.

"O escritório apenas emitiu a nota, o escritório não vai atuar nesse caso, inclusive já foi uma decisão institucional que o escritório não vai atuar nesse caso. E, na verdade, realmente fazer um apelo aos senhores que analisem para que vocês não cometam o mesmo erro que vocês acusam outras pessoas de terem cometido. Então, analisem o caso, tome em cautela, entendam a situação, investigue. Não fique naquela coisa, eu ouvi ou eu li em outras páginas. Entenda realmente o caso antes de fazer qualquer ataque em manada, igual eu vi mesmo figuras públicas aí...Isso é muito arriscado, porque nesse meio pode ter pessoas que estão ali meio que sendo conduzidas e não sabem nem direito porquê que está ali. E aí pode ser que também cometa o mesmo erro, o mesmo crime ao qual vocês acusam alguém", continua.

Por fim, Adélia concorda que o caso deva ser investigado. "Até aonde nós sabemos a Choquei não foi a primeira página a fazer a postagem, não foi a única página fazer a postagem. Então eu acho que se tiver algum nível de responsabilidade. Em relação ao fato, deve ser investigado sim, deve ser punido sim, porém tudo dentro dos limites da lei, tudo dentro do que a lei determina e não simplesmente esse efeito manada horroroso que eu tanto recrimino e que vocês também recriminam".







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Profa. Adelia Soares (@dra.adeliasoares)

'Não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações'





"Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação. O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no art. 59, inciso IX. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade", conclui. O perfil 'Choquei' se manifestou, através de sua assessoria jurídica, após receber críticas dos internautas e informou que não houve irregularidade nas informações divulgadas. "Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. O perfil Choquei (@choquei), por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade à ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas", diz a nota, publicada no X, antigo Twitter."Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação. O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no art. 59, inciso IX. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade", conclui. Os internautas se revoltaram com o comunicado.

'Vou botar alguém na cadeia'



Antes da morte de Jessica, Whindersson Nunes se revoltou com as fake news relacionadas aos dois e disse que buscaria justiça diante ao caso. O desabafo do influenciador foi feito no comentário de uma publicação do perfil 'Choquei', no Instagram, há cinco dias, que compartilhava o pronunciamento de Jessica negando o affair com o humorista.

"Resumindo, a moça disse que estão usando a imagem do perfil dela, mas ela não faz parte disso. Eu tenho prints de pessoas mandando pra páginas de fofoca, como induzindo a página a postar algo relacionado a menina, e como ninguém averigua nada, postaram. Mas duas páginas me mandaram dois perfis que estavam mandando essa conversa fake. Vou botar alguém na cadeia como exemplo pra vocês entenderem que se você existe, você pode ser encontrado", esclareceu Whindersson.

O influenciador também lamentou a morte de Jessica, em nota, e revelou que voltou ao dia do falecimento do filho, João Miguel, fruto do antigo relacionamento com Maria Lina, dias após o nascimento, em 2021, ao saber da partida da jovem, que já havia tentado suicídio três vezes neste ano. Ela sofria de depressão. "Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho, afirmou.

Jessica chegou a se defender

Nas redes sociais, Jessica disse que era vítima de uma mentira. "E eu quero fazer uma pergunta diretamente para quem está fazendo isso: o que ou quanto você está ganhando? Se seu problema é comigo, se você tem algo contra mim, por que não me chama e a gente resolve isso de uma vez por todas? Até quando você vai ficar fazendo esse tipo de ‘brincadeira’? Até quando você vai fazer com que eu seja ridicularizada, xingada, ameaçada, e continue perdendo pessoas que eu amo?", desabafou.

"Isso já passou muito além do limite....Se passar por outra pessoa, é crime! E você vai responder judicialmente por todo esse transtorno e vexame", disse. "Também peço que respeitem o Whindersson, ele não tem culpa do nome dele ter a proporção que tem, muito menos de quem tira proveito disso para fazer maldade com outras pessoas. Só existem dois culpados nessa história e não somos nós dois", completou.

Ela ainda revelou que tentou suicídio por três vezes neste ano, já que sua saúde mental não estava boa. "Eu não posso lidar com esse tipo de exposição (da qual não foi ocasionada por mim). Esse foi o ano mais difícil da minha vida, só agradeço por ter chegado em dezembro com vida. Não que seja do interesse de ninguém, mas eu tentei contra minha vida 3x, tive inúmeras internações. Em anos, foi a primeira vez que eu fui levada de ambulância e dei entrada direto na emergência. Tenho as cicatrizes que me lembram todos os dias de tudo que me aconteceu e de tudo que tive que lidar nesses 12 meses que mais pareceram 12 anos. Cresci, amadureci.. mas também apanhei me da vida. Sabe porque estou dizendo isso? Pra vocês imaginarem como deve estar minha mente tendo que ler todos esses absurdos, todas essas ameaças. Eu já sofro de fobia social, imagina o que eu vou fazer agora com tanta gente me ameaçando?", perguntou.