Marcia Fu canta Escrito nas Estrelas ao lado de Lauana Prado - Tomzé Fonseca/Agnews

Marcia Fu canta Escrito nas Estrelas ao lado de Lauana Prado Tomzé Fonseca/Agnews

Publicado 24/12/2023 10:14

Rio - Responsável por viralizar a música "Escrito nas Estrelas", de Tetê Espíndola, Marcia Fu fez uma participação especial no show de Lauana Prado, que regravou o hit de 1985, na noite deste sábado, em uma casa de shows em São Paulo.

fotogaleria

No palco, elas foram surpreendidas com um vídeo de Tetê no telão, que expressou sua gratidão e felicidade com este momento que está vivendo. As duas, então, atenderam ao pedido dos fãs e cantaram a música viral, que chegou a ficar em primeiro lugar na lista "Top 50 Viral" do Spotify Brasil.

Nos bastidores, as artistas, que se encontraram pela primeira vez, celebraram o carinho do público e se divertiram com os memes da ex-atleta de vôlei, que entoou "Escrito nas estrelas" no sofá de "A Fazenda" e causou uma verdadeira comoção entre os internautas.