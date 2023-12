DJ Taty Zatto arrasa em ensaio de Natal e revela: 'Amo presentear e ser presenteada'

Rio - Em comemoração ao Natal, o MEIA HORA traz um presentão para os leitores. A DJ Taty Zatto posou bem sexy, com direito a laço e tudo, para um ensaio exclusivo. Nesta data do ano, a ex-participante do "Power Couple Brasil", da Record TV, conta que gosta de surpreender quem ama.

"Amo presentear, ser presenteada e gosto de fugir do óbvio. Presentes diferentes como um voucher de viagem, com tudo preparado no quarto do hotel, por exemplo, é o tipo de presente que já dei. Para esse ano é surpresa o presente do Braga (seu filho), mas espero que ele goste. Aliás, tenho quase certeza que ele vai amar", aposta.

Dona de belas curvas, Taty ainda revela que vai celebrar o Natal em casa com a família e pretende manter a dieta. "Não vou furar a dieta. Todos os anos me permiti sair e comer as delícias do Natal, inclusive, a rabanada (risos). Para este ano coloquei como meta focar na dieta e no treino até março, mês do meu aniversário. Vou fazer 43 anos e quero estar me sentindo maravilhosa até lá. O fato de ser vegetariana me ajuda, porque as comidas mais típicas do Natal como peru e chester eu já não como", destaca ela, que enumera o que terá em sua ceia.

"Ovo, grão de bico, muitos legumes e salada de folhas. E tenho certeza que vou passar feliz assim. Para sobremesa, já tenho receita de bolinho fit de banana que adoro. Então, está tudo certo. Não vou passar vontade", diverte-se.

No clima de fim de ano, Taty também entrega a cor da lingerie que usará na virada do ano. "Branca. Busco harmonia e tranquilidade em 2024".

Relatar erro