Adriane Galisteu publica montagem ao lado de BeyoncéReprodução do Instagram

Publicado 24/12/2023 09:16 | Atualizado 24/12/2023 09:20

Adriane Galisteu elegeu um clique em que aparece com um look combinando com o de Beyoncé. "Amei te ver", escreveu a apresentadora. Gkay também entrou na brincadeira. "Meu Deus, tão incrível conhecer a primeira e única. Espero que você esteja aproveitando o Brasil. Obrigada, Ludmilla, por esse momento e Lucas Rangel pela legenda que colei", disse a humorista.

Lucas Rangel não ficou de fora da trend do momento. "Muito incrível e maravilhoso encontrar a mulher pessoalmente! Espero que esteja aproveitando o Brasil Obrigado, Ludmilla. nunca vou esquecer essa noite!", afirmou o influenciador digital. Lud reagiu à publicação. "Que ódio", disse aos risos.

