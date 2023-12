Thiago Nigro e Maíra Cardi - Reprodução do Instagram

Publicado 24/12/2023 10:33 | Atualizado 24/12/2023 10:40

Rio - Thiago Nigro usou o Instagram, neste domingo, para compartilhar um ensaio de Natal, ao lado da mulher, Maíra Cardi, e dos filhos dela, Sophia e Lucas, frutos de relacionamentos anteriores. Em uma das imagens, o influenciador digital, também conhecido como Primo Rico, aparece com a mão na barriga da coach de emagrecimento e os fãs suspeitam de uma possível gravidez.

"Há quase 3 anos tive meu encontro com Deus - e ela também. Dali em diante, entendemos que entre hoje e amanhã, celebramos o nascimento Dele, e comemoramos o seu aniversário. Sempre quis, mas nunca pensei ser possível atingir tamanha realização na área financeira, familiar, do amor, nos negócios e com amigos! Mas tudo acontece no tempo dele e no jeito Dele. E somos gratos por isso. Gratidão a família linda que temos, aos projetos que poderemos realizar e que muitos frutos ainda venham por aí - aliás, em BREVE, espero poder anunciar novos frutos. Feliz natal a todos, ho ho ho", escreveu Thiago na legenda.

Nos comentários, os internautas comentam a possível gravidez de Maíra. "Gente, a Maira tá grávida? Ela tá com cara de gravidinha", comentou um internauta. "Está com jeito de que vem baby por ai", apostou outro. "Mayra tá gravidinha. Já da pra ver, ela é muito magra, mas já dá pra ver", opinou uma terceira pessoa.

Maíra e Thiago anunciaram o namoro nas redes sociais em março deste ano e ficaram noivos em abril Em agosto, os dois se casaram. Antes de Thiago, Maíra teve um casamento conturbado com o ator Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia. Ela também é mamãe de Lucas, de uma relação anterior. Já Nigro teve um relacionamento de 10 anos com a influenciadora Camila Ferreira, mas após o fim romance disse que nunca foi casado com ela.