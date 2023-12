Pedro Scooby dá carro de presente para a mãe - Reprodução de vídeo

Pedro Scooby dá carro de presente para a mãeReprodução de vídeo

Publicado 20/12/2023 08:26

Rio - Pedro Scooby surpreendeu a mãe, Gracinda Mota, nesta terça-feira, e a presenteou com um carro. No Instagram Stories, o surfista lembrou as dificuldades financeiras que os dois enfrentaram e comentou a felicidade de poder dar uma vida mais confortável a mãe.

"O dia foi corrido hoje, mas queria dividir uma coisa que aconteceu e foi muito especial: dei um carro para a minha mãe, de presente, fiz essa surpresa para ela. Sei lá, muito mais do que a conquista de poder dar um carro para ela, é que vendo a felicidade no rosto dela, vem uma memória de várias coisas que a gente passou junto na nossa vida", disse.

"Saber que vários momentos, até quando eu ia treinar e precisava da passagem do ônibus ou de kombi, várias vezes ela não tinha esse dinheiro para me dar, então várias vezes deixei de treinar porque não tinha o dinheiro da passagem, e com passar do tempo eu consegui conquistar tudo isso. Poder ver a felicidade dela, poder não só proporcionar o carro, mas poder proporcionar uma vida mais confortável para ela, para ela viajar, ficar tranquila. Ela que ralou tanto, correu tanto atrás. Então, é isso, amo muito minha mãe, e foi muito bom ver a felicidade no rosto dela hoje", completou.

Pedro Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker e os dois têm uma filha, Aurora. O surfista também é papai de Dom, Bem e Liz, frutos do relacionamento antigo com Luana Piovani.