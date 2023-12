MC Mirella se assusta com a saída do tampão na noite de Natal - Reprodução / Instagram

MC Mirella se assusta com a saída do tampão na noite de NatalReprodução / Instagram

Publicado 25/12/2023 10:56

Rio - Grávida de nove meses, MC Mirella contou que estava se arrumando para a noite de Natal quando percebeu algo de diferente no tapete do banheiro, neste domingo (24). De acordo com a funkeira, ao que tudo indica, o que caiu no chão foi o tampão, um dos sinais de que o parto está próximo.

fotogaleria

"Acabou de sair o tampão. Agora o bicho vai pegar. Eu acho que é o tampão mesmo, mas ainda pode demorar um tempinho para ela nascer. Estamos aqui de olho em tudo. Ainda não estou com dor de contração. Estava resolvendo tudo do Natal quando fui tomar banho para começar a me arrumar e aconteceu isso", disse ela nos Stories, do Instagram.

Em seguida, MC Mirella compartilhou a contagem regressiva com a data prevista para o parto, que acaba nesta terça-feira (26). A funkeira está à espera de Serena, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Dynho Alves.