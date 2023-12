Casa da infância de Beyoncé pega fogo - Reprodução Instagram / onscenetv

Publicado 25/12/2023 12:20

Rio - A casa em que Beyoncé passou parte de sua infância, localizada em Houston, no Texas, Estados Unidos, pegou fogo na madrugada de Natal, segundo informações do portal americano 'TMZ'. De acordo com o site, a família da cantora viveu no local entre 1981 e 1986.

Autoridades locais afirmaram que os relatos de um incêndio começaram por volta das 2h desta segunda-feira (25). A casa, que possui dois andares, foi tomada pelas chamas. Os socorristas apagaram o fogo em cerca de 10 minutos e, felizmente, ninguém se feriu.

De acordo com o site americano, a família de Beyoncé adquiriu o imóvel em 1981 por US$ 64 mil, mas eles se mudaram pouco tempo depois, antes de Solange, irmã da cantora, nascer em 1986. A casa, que possui três quartos e três banheiros, foi colocada à venda em 2019 e vendida em 2022 por US$ 310 mil.