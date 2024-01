Pabllo Vittar curte dia de praia no Porto da Barra, em Salvador - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2024 08:16

Rio - A cantora Pabllo Vittar curtiu o primeiro dia de 2024 em Salvador, na Bahia. Depois de se apresentar na Virada de Salvador, no sábado (30), Pabllo ficou na cidade e curtiu o Réveillon por lá. Nesta segunda (01), a artista aproveitou para ir à tradicional Praia do Porto da Barra com amigos.

Pabllo estava acompanhada pelo cantor Duh Marinho, que postou alguns momentos nos Stories, do Instagram. Na imagem, a cantora aparece atendendo aos fãs. "O bom de ser amigo delas é isso: Elas atraem os machos todos. Beijo, rapazes! Feliz ano novo, meninos!", brincou Duh Marinho.