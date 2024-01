Nattan anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2024 07:14 | Atualizado 02/01/2024 07:38

Rio - O cantor Nattan anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, que vai dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Por recomendação médica e fonoaudiológica, Nattan irá se afastar dos palcos por alguns dias para focar 100% na sua saúde", diz o texto.

Em vídeo, o artista afirmou que precisou usar antibióticos por três meses após sofrer infecção causada pela bactéria H-Pylori. A bactéria pode causar inflamação da mucosa gástrica e resultar em sintomas como dor, azia, indigestão estomacal e queimação. Quando não tratada, em casos extremos, a infecção pode evoluir para um câncer no estômago.

De acordo com o cantor, a pausa é necessária porque ele não conseguiu fazer o tratamento para refluxo, um dos sintomas da infecção, por conta da frequência de shows. Com isso, as cordas vocais do artistas e também sua voz foram prejudicadas, mesmo com ele sempre acompanhado por uma fonoaudióloga.

"Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar. É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro [que seria em Arcanjos (AL)]. Saí sem voz", lamentou.

Recentemente, Nattan cancelou sua apresentação em Recife, que aconteceria no dia 30 de dezembro, mas disse que fez o que pode para tentar se apresentar. "Pode ter certeza que, se tivesse 5% de voz, teria tentado fazer o show em Recife, como fiz no Rio de Janeiro, que era um sonho para mim, desde moleque, me apresentar no Réveillon de Copacabana", afirmou o cantor, que contou que depois da terceira música no Réveillon de Copacabana sentiu a voz fraquejar.

"Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora minha voz ficou totalmente rouca. Meu sonho é levar minha música, minha cultura, meu Nordeste para fora e essa foi uma oportunidade muito grande. Não poderia deixar de tentar", disse Nattan, que agradeceu o apoio dos fãs e disse que só voltará aos palcos quando estiver completamente recuperado.

"Muito obrigado por cada mensagem que me mandaram. Vocês foram minha força. Eu me agarrei em Jesus Cristo e depois em vocês, que são muito importantes, meu combustível", finalizou.

Famosos apoiam cantor

Vários famosos demonstraram seu apoio a Nattan após o cantor anunciar a pausa na carreira. "Meu amigo, saúde em primeiro lugar. Pare, se cuide e fique o tempo que precisar. Seus fãs estarão aqui te esperando e você vai voltar melhor ainda! Deus te abençoe! Feliz ano novo!", disse a cantora Joelma.

"Se cuida, mozão", disparou Pabllo Vittar. "Vai ficar tudo bem ! Deus existe e vai te abençoar, irmão!", disse o perfil da banda Psirico. "Você é gigante e muito batalhador", afirmou o ator Silvero Pereira. "Melhoras, amigo, se cuida", disse Dennis DJ. "Melhoras, Nattanzinho, Deus está à frente e estamos torcendo pela sua cura", comentou a ex-BBB Larissa Tomásia.