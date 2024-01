Ana Maria Braga relaxa na piscina de casa - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2024 09:15 | Atualizado 02/01/2024 09:18

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, postou no Instagram, nesta segunda-feira, um vídeo em que deseja Feliz Ano Novo para seus seguidores. Nas imagens, a veterana aparece relaxando na piscina de casa.

"Oi! Ano Novo, o Sol está lindo por aqui. É dia de renovar as esperanças e as energias. Nada como uma boa água, fria, pelo menos por aqui", disse Ana no vídeo. "É bom. Faça isso hoje, onde você estiver", concluiu a veterana, que também mandou um beijo para os seguidores.