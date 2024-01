Rafa Kalimann reflete sobre novo ano - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann reflete sobre novo anoReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 15:18

Rio - Após ter seu perfil do Instagram hackeado e todas as fotos deletadas, Rafa Kalimann compartilhou uma sequência de imagens do seu Réveillon e refletiu sobre o início de 2024.

fotogaleria

"É, o ano começou. 2023 finalizou com um turbilhão de sentimentos. uma mistura danada na proporção do ano que se foi. Mas eu vivi, apesar de tudo eu vivi. Foi uma catarse. No dia 31 só desejava priorizar minha família, meus amigos e minha saúde mental. Fiz o possível pra entrar nesse ano novo vibrando perdão e compaixão, porque eu só quero luz. Enxergo ela mesmo quando tentam tirá-la de mim", iniciou ela.

A influenciadora seguiu no texto dizendo o que deseja a todos neste novo ano. "Desejo repensar o mal, não repassá-lo. E buscar ser cada vez melhor, se não pelo outro, por mim. Que você aí deseje o mesmo por você. E por todos. Virei o ano imersa em uma energia muito especial. Acolhida pelos meus, minha casa recebeu pessoas que estavam na mesma sintonia. Minha família e meus amigos foram o complemento necessário, a companhia que eu precisava ter. Pude agradecer a Deus pelo ano incrível que passou e pedir força e muita proteção pro que acabou de chegar. e vou te falar, teremos um ano muito potente. pode acreditar", completou.

Em seu Réveillon, Rafa recebeu a presença de Gary Dourdan, ator de "CSI", que está no Brasil. O ex-astro do seriado, que tem 57 anos, também atuou em filmes como 'A Estranha Perfeita' e 'Um Morto Muito Louco'.