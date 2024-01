Bianca Andrade curte férias com o fiho nos Alpes franceses - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade curte férias com o fiho nos Alpes francesesReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 17:06

Rio - Bianca Andrade, 29 anos, a Boca Rosa, está curtindo férias com o filho Cris, 2, na neve nos Alpes franceses. A influenciadora compartilhou alguns momentos com o pequeno e escreveu: "Começando o ano realizando sonhos".

A mãe e uma amiga também acompanhar os dois na viagem. A postagem garantiu muitos elogios ao herdeiro de Bianca, que está conhecendo a neve pela primeira vez. "Gudugo cada dia mais lindo", disse uma seguidora.

"Estou lembrando do vídeo de quando você conheceu a neve...", comentou outra seguidora.

'Quero comer cuscuz'

No final de 2023, Boca Rosa passou uns dias com o filho em Pernambuco. A empresária e ex-BBB gravou o momento fofo do herdeiro e fez questão de compartilhar com os seguidores o registro. "Eu não quero ir à praia, eu quero comer cuscuz", disse Cris, fazendo Bianca cair na risada.