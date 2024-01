Agatha Moreira e Rodrigo Simas se divertem ao jogar vôlei em praia, no Rio

Rio - Agatha Moreira, de 31 anos, e Rodrigo Simas, de 32, aproveitaram a manhã desta sexta-feira para jogar vôlei e se refrescar na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Juntos desde 2018, os dois apareceram de óculos combinando e entregaram toda sua energia no jogo. Agatha, que está no ar como Graça em "Terra e Paixão", pareceu estar entusiasmada com a brincadeira e ainda chegou a cair diversas vezes na areia.

Rodrigo, por sua vez, também demonstrou entender do esporte, arrasando nos bloqueios contra os adversários.

