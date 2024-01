Luísa Sonza arrasa em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Luísa Sonza arrasa em cliques de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 12/01/2024 12:39 | Atualizado 12/01/2024 12:40

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, deixou os internautas babando por sua beleza e boa forma ao compartilhar uma série de fotos em que aparece de biquíni fio-dental. Em uma das imagens, a artista, que curte uns dias de férias na Costa Rica, deu um close no bumbum redondinho e ostentou o corpão cheio de curvas.

fotogaleria

Os fãs da artista não economizaram nos elogios. "Uma verdadeira musa do verão", afirmou um internauta. "Uma grande gostosa", opinou outro. "Perfeita", reagiu uma terceira pessoa.

E por falar em Luísa, o álbum "Escândalo Íntimo" da cantora alcançou mais de mais de meio bilhão de streams nesta semana. Em menos de quatro meses após o lançamento, as 20 faixas já disponibilizadas do disco alcançaram 570 milhões de streams combinados (vídeo e áudio) mundialmente. Terceiro álbum da carreira da artista ainda conta com quatro faixas inéditas, que serão lançadas nos próximos meses.