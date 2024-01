Adriane Galisteu cai durante esqui na neve - Reprodução do Instagram

Adriane Galisteu cai durante esqui na neveReprodução do Instagram

Publicado 12/01/2024 13:03

Rio - Após o fim de "A Fazenda 15", da Record TV, Adriane Galisteu curte as férias com a família na França. A apresentadora mostrou no Instagram, nesta sexta-feira, alguns momentos em que praticava esqui , acompanhada de um professor, e revelou que levou um tombo.

fotogaleria

A loira levou a situação com bom humor e ainda posou para uma foto caída na neve. "A gente cai mas não perde a pose", brincou na legenda. "Você é ótima! Dá para imaginar seu sorriso embaixo do capacete!", disse um internauta. "É nisso que consiste a vida, cair e levantar", comentou outro.

Nos Stories, Adriane falou mais sobre a queda. "A gente parou aqui, um lugar lindo, no meio da montanha, pra tomar uma água pra dar uma relaxadinha. Acabei de tomar um tombaço. Faz parte do game. Quando a gente toma um tombão assim dá uma sensação estranha", disse, aos risos.