Fábio Porchat encosta rosto em assento de privada em hotelReprodução do Instagram

Publicado 12/01/2024 14:00 | Atualizado 12/01/2024 14:02

Rio - Fabio Porchat, de 40 anos, mostrou detalhes do vaso sanitário do hotel que está hospedado em Taiwan, em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta sexta-feira. O apresentador ainda surpreendeu ao encostar o rosto no assento da privada e dizer que o local era quentinho.

"Uma coisa que imaginei que fosse ser boba é um negócio que vou mostrar pra vocês: é a privada com botõeszinhos. Isso aqui é uma coisa que eu já tinha visto no Japão. Primeiro que ela é aquecida. É aquecidinha. Olha que gostoso!", afirmou. Logo depois, ele encosta o rosto no local . "Ah, gente! Isso aqui… Deliciazinha! Ela é quentinha!", disse. "A bunda é minha, eu boto a cara onde eu quiser", completou ele.

O humorista também mostrou as funções dos demais botões da privada. "Esse aqui é pra jogar águinha no bumbum, bidê pra moça, a temperatura você ajeita aqui", enumerou.

O apresentador continuou o “tour” da privada chique, mostrando outros detalhes do item como água para o bumbum, bidê para mulheres, temperatura ajustável e mais funcionalidades.